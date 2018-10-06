Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, kaptan Muratcan Güler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Toplamda 10 sezon Siyah-Beyazlı formayı terleten 38 yaşındaki basketbolcunun emekli olup olmayacağı henüz belli değil.

Muratcan, kariyerinde Galatasaray, Ülkerspor, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Antalya Büyükşehir Belediyespor formaları da giymişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"10 Sezon

6 Sezon Kaptanlık

374 Resmi Maç

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 Türkiye Ligi Finali

2 Türkiye Ligi Yarı Finali

1741 Sayı

1031 Ribaund

629 Asist

Teşekkürler KAPTAN"