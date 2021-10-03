Süper Lig’de 8. hafta mücadelesinde dün akşam Sivasspor ’u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibini 2-1’lik skorla devirdi. Güven Ya lçın’ın golleriyle Vo dafone Park’ta 3 puana ulaşan Kara Kartal; ligde 2, toplamda 3 maç sonra tekrar galip geldi. Son 1 aydaki süreçte kadrosunda büyük eksikler bulunan Beşiktaş , Mario Balotelli’nin son saniyedeki golü sebebiyle Adana Demir mücadelesinden 3-3’lük sonuçla ayrılmıştı. Ardından Altay deplasmanından da 2-1’lik mağlubiyetle dönerek taraftarını üzen Kartal, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci müsabakasında Amsterdam’da konuk olduğu Ajax’a da 2-0 kaybetmesinin ardından dün akşamki 90 dakikayla tekrar hayata bağlandı.

Ara sonrası rakip Başakşehir

Sivasspor karşısında aldığı bu sonuçla birlikte eksiklere rağmen takımın üzerindeki kara bulutları dağıtan Sergen Ya lçın’ın öğrencileri, Milli araya 8 maçta 17 puanla gitti. Beşiktaş, Milli karşılaşmaların ardından Süper Lig’e 9.haftada Başakşehir deplasmanıyla çıkacak. Kartal, sonrasında ligde Galatasaray ’ı ağırlayacak.