Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada,"Kulübümüz, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER ile anlamlı bir projede bir araya gelecek. Futbolcularımız, 21 Temmuz 2008 yılında, aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak" ifadeleri yer aldı.

MİKA-DER Hakkında:

Dernek, çocukları "Minik Kalpler" olarak tanımlar. Minik kalplerin geçmiş yaralarını sarmak, bugünlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve geleceklerine ; eğitim, spor, müzik ve tiyatro gibi desteklerle daha donanımlı bireyler olarak yürümelerini sağlamak, derneğin misyonu olarak belirlenmiştir. Dernek, 30 ilde yuva ve yetiştirme yurtlarında iyileştirme çalışmaları yaptı. 25 çocuk evi, 2 sevgi evleri kompleksi, 1 rehabilitasyon merkezi açtı. 5 engelli aracı, 1 otobüs, 5 minibüs kurumlara bağışladı. Ayrıca pandemi sürecinde hastanelere 12 ventilatör, 2 oksijen terapi ünitesi ve maske-kıyafet sağladı.