Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybeden ardından sert açıklamalar yapan Beşiktaş, resmi sitesinden önemli bir açıklama yaptı.Beşiktaş kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile başkan Ahmet Nur Çebi ile MHK başkanı Zekeriya Alp arasında iddia edildiği gibi bir görüşme yaşanmadığını ifade edildi. Beşiktaş, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.