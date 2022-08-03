Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati’nin ev sahipliğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile İkinci Başkanı Engin Baltacı, toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi kulüplerin başkanlarını Vodafone Park’ta bulunan White Pepper Restoran’da düzenledikleri dostluk yemeğinde ağırladılar.

Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi kulüplerin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.