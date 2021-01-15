Galatasasray’la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen Beşiktaş’ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın’ın istediği transferler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı. Rumen basını; Beşiktaş’ın, Gaziantep FK’daki performansıyla sezona damga vuran Alexandru Maxim’le yakından ilgilendiğini yazdı. İddiaya göre Sumudica’nın ayrılması nedeniyle son derece mutsuz olan Rumen 10 numara, Güneydoğu ekibine ayrılma düşüncesini iletti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Beşiktaş’ın da Maxim’i takıma kazandırmayı çok istediği ifade edilirken Gaziantep FK’nın en değerli oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı yazıldı.

Maxim de istiyor

30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 19 maça çıkan Maxim, ligde 9 kupada 1 kez fileleri havalandırdı. Maxim’in de Beşiktaş’ta forma giymeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Transferdeki süreci ise Beşiktaş’ın Antep’e yapacağı resmi teklifin ciddiyeti belirleleyecek gibi gözüküyor.

Mini yorum

Zor ama imkansız değil!

Maxim ligin en formda 10 numarası. Skora yaptığı müthiş katkı kadar taktik disipline de sadık. Yeni nesil; koşan, mücadele eden toplu oyunda olduğu gibi topsuz oyunda da iş yapan bir futbolcu. Sergen hocanın o pozisyon için düşünmesi gayet doğal. Elbette Gaziantep FK’nın en değerli oyuncusunu 1.5 yıllık kontratı varken alabilmek kolay değil. Ancak sezon başında Mensah işi de devrede ezeli rakipler varken; imkansız gibi görünürken bitmişti. Bu yüzden her ne kadar şartlar gereği zor gözükse de oyuncunun ve Sergen Yalçın’ın talepleri transferi sonuca taşıyabilir.

Ömer Necati Albayrak