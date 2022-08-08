Birçok bölgeye takviye yapacak olan siyah beyazlılarda gündeme flaş bir yıldız geldi. Kartal'ın, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz için devreye girdiği kaydedildi. İspanyol basını, Beşiktaş ve Diaz transferine dair çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig 'in ilk haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, zorlu rakibini 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı. Mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael, transfer sinyali vermişti. Fransız çalıştırıcının birçok bölgeye transfer istediği ifade edildi.

Real Madrid altyapısında uzun süre forma giyen Mariano Diaz, Lyon'da 1 sezon oynadıktan sonra Real Madrid'e geri dönmüştü.

Görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Siyah beyazlıların, Real Madrid'in golcü oyuncusu Mariano Diaz ile ilgilendiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Lazio ve Beşiktaş'ın, Dominikli golcü için çok istekli oldukları vurgulandı. Ancak 29 yaşındaki forvetin, gelen tüm teklifleri reddettiği kaydedildi.

Mariano Diaz'ın, Real Madrid'de kalmak istediği ve bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı. İspanyol devinin, Diaz'ı elden çıkarmak istediği ancak amacına ulaşamadığı ifade edildi. Mariano Diaz'ın, Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan santrfor, geçen sezon 11 maçta görev almıştı. Diaz, 11 karşılaşmada 1 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Yıldız golcü kariyerinde, Lyon forması da giymişti. (A Spor)