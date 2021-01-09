Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş transferde de çok konuşulacak adımlar atmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekipte yönetici Erdal Torunoğulları, Mandzukic transferi için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i devreye soktu.

Sergen Yalçın açıklamıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0’lık Rizespor karşılaşmasının ardından ara transfer dönemi çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic’le ilgileniyoruz. Şartlar uyarsa olabilir” dedi.







