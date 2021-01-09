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Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Mandzukic transferi için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i devreye soktu.

09 Ocak 2021, Cumartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş transferde de çok konuşulacak adımlar atmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekipte yönetici Erdal Torunoğulları, Mandzukic transferi için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i devreye soktu.

Sergen Yalçın açıklamıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0’lık Rizespor karşılaşmasının ardından ara transfer dönemi çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic’le ilgileniyoruz. Şartlar uyarsa olabilir” dedi.


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