Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında attığı golün ardından sevincini taraftarla paylaşan Weghorst el sallayarak güle güle demişti.

Hollandalı yıldızın bu sevinci veda olarak yorumlanırken dakikalar sonra dış basında tecrübeli oyuncunun, İngiliz devi Manchester United'la anlaştığı iddia edilmişti.

Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmalara çıkmayacağı ve salı günü İngiltere'ye gideceği iddia edilen Weghorst için kulüp resmi açıklama yapmıştı.





'Haberler gerçek dışıdır'

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz." denilmişti.

18 maçta 9 gol

30 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş formasını 16 müsabakada terletti. Bin 426 dakika sahada kalan Weghorst, 8 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Wout Weghorst, ligde 2 kez Ümraniyespor, 1'er kez de Fatih Karagümrük, Sivasspor , İstanbulspor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında 49 dakika süre aldı. Weghorst, burada da Şanlıurfa filelerini 1 kez sarsmayı başardı.

Görev aldığı toplam 18 mücadelede 9 gol, 4 asist yapan Weghorst, Beşiktaş'ın bu sezon en skorer oyuncusu konumundaydı. Ayrıca Beşiktaş'ta söz konusu kulvarlarda en fazla süre alan futbolcu da bin 475 dakika ile yine Wout Weghorst'tu.

Dean Whitehead'den Weghorst'a büyük övgü

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst için İngiltere'den bir yorum geldi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcısı olarak çalışan ve Weghorst ile birlikte görev yapan Dean Whitehead Ada basınına Hollandalı golcü için konuştu.

Whitehead, "Weghorst iyi bir oyuncu. Ama her şeyden önce elit bir zihniyete sahip. Geç oynamaya başlayan birisi olarak, hala dünyanın en iyi forveti olabileceğine inanıyor" dedi.

30 yaşındaki futbolcunun birinci sınıf zihniyetinin yanı sıra durmadan çalıştığını söyleyen İngiliz antrenör, "Dürüst olmak gerekirse, seviyesi beni şaşırttı. Mükemmel top kontrolüne sahip. Zayıf noktası, boyuna rağmen muhtemelen hava topları" diye konuştu.

Whitehead, son olarak, "Weghorst mükemmel bir şekilde ilerleme kaydediyor. Manchester United'ın kanat oyuncuları göz önüne alındığında çok gol atacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.



