Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Çizme'de yayın yapan Rai Sport kanalında çalışan Ciro Venerato, CN24 televizyonunda katıldığı bir programda Siyah Beyazlı kulübün Napoli forması giyen Lorenzo Tonelli'yi gündemine aldığını duyurdu.

Venerato, 29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yalnızca Brescia ve Lecce değil, iki kulüp daha Tonelli'yi istiyor. Beşiktaş ve Real Betis, aracılar vasıtasıyla Napoli yönetimine oyuncunun durumunu sordu." ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Tonelli, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma şansı bulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler