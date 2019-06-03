Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Siyah Beyazlılar'dan iki Türk oyuncu için sıcak hamleler geldi.

Trtspor'da yer alan habere göre; Lokman Gör ile anlaşan Beşiktaş, BB Erzurumspor'un bonservis için istediği 500 bin euroyu aşağıya çekmeye çalışıyor.

Kartal ayrıca Avusturya ekibi Lask Linz'de forma giyen Türk orta saha Doğan Erdoğan ile de anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Doğan Eroğan Samsunspor altyapısında yetiştikten sonra 2015/2016 sezonu başında Avusturya ekibine transfer olmuştu. Genç oyuncu Linz takımında attığı frikik golleriyle de biliniyordu.

Doğan Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Linz'le oynadığı ikinci maçta 1 dakikalığına oyuna girmişti.

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