Süper Lig 'de geçen sezonun flaş takımı İttifak Holding Konyaspor 'da flaş isim Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla devleri peşine takmıştı. Tecrübeli oyuncu için en ciddi talip Beşiktaş olurken, Yeşil-Beyazlılar'ın Başkanı Fatih Özgökçen'den de flaş açıklama geldi.

Özgökçen, A Spor'a verdiği demeçte, "Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık" dedi.

Konya cephesinin, Siyah-Beyazlılar'ın teklifine ne cevap vereceği merak konusu...

Abdülkerim Bardakçı bu sezon 35 maça çıkarken, savunma oyuncusu olmasına rağmen takımına 5 gol, 4 asistlik skor katkısı da sağladı.





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