Beşiktaş'tan, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar gözünü geçen sezonun flaş ismi Abdülkerim Bardakçı'ya dikmişti. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık" dedi ve görüşmeleri doğruladı.
Süper Lig 'de geçen sezonun flaş takımı İttifak Holding Konyaspor 'da flaş isim Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla devleri peşine takmıştı. Tecrübeli oyuncu için en ciddi talip Beşiktaş olurken, Yeşil-Beyazlılar'ın Başkanı Fatih Özgökçen'den de flaş açıklama geldi.
Özgökçen, A Spor'a verdiği demeçte, "Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık" dedi.
Konya cephesinin, Siyah-Beyazlılar'ın teklifine ne cevap vereceği merak konusu...
Abdülkerim Bardakçı bu sezon 35 maça çıkarken, savunma oyuncusu olmasına rağmen takımına 5 gol, 4 asistlik skor katkısı da sağladı.