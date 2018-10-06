Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş ligde yarın oynayacakları Konyaspor maçında puan kaybı yaşamamak için as kadroyu sahaya sürecek.

Malmö’ye karşı Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gibi oyuncuları dinlendiren Atiba Hutchinson’ı ise UEFA listesine yazmadığı için mecburiyetten oynatamayan Güneş bu oyuncuların 3’ünü Spor Toto Süper Lig’de yarın Konyaspor’la deplasmanda oynanacak mücadelede görevlendirecek.

Defans hattını değiştirmesi beklenmeyen Güneş’in; Gökhan Gönül-Pepe-Vida ve Caner’den oluşacak dörtlünün önünde Atiba-Medel ikilisini oynatması bekleniyor.

Lens kadroda kalacak

Hücum bölgesinde Ricardo Quaresma ve Adem Ljajic’in yerine garanti gözüyle bakılırken, Ryan Babel’in Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hücum hattının en önüne geçmesi bekleniyor. Vagner Love’ın Malmö karşısında etkisiz kalmasını göz önünde bulunduran teknik ekibin, bundan dolayı 1 numaralı gol umudu olarak Hollandalı futbolcuyu görevlendireceği bildirildi.

Ryan Babel’in forvete geçmesi sonrasında sol kanatta formanın yine Jeremain Lens’te olacağı belirtildi.