Vodafone Park kombine satış ofisi ile bilet satış gişesi, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle 1-19 Ağustos tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş tarafından yapılan bilgilendirmede, “Bu dönemde kombine satışları, yalnızca www.passo.com.tr web adresinden gerçekleştirilecektir. Vodafone Park kombine satış ofisi, 1-19 Ağustos tarihleri arasında kapalı olacağı için bu dönemde kombine yer değişimi ve devir işlemi talepleri alınamayacaktır” denildi.