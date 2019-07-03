Galatasaray ve Fenerbahçe transferde hızlı davranırken, beşiktaş ise sessiz ve derinden ilerliyor. Ekonomik şartları zorlamamak adına her ayrıntıyı düşünen ve pazarlıkları uzun tutan siyah-beyazlılar, özellikle hücum bölgesine yapılacak transferlerde dikkatli davranıyor. Shinji Kagawa’yı yeniden renklerine bağlamak için büyük uğraş veren kartal’da, Japon futbolcunun alternatifi belli oldu: Kevin Prince Boateng. Geçen yarım sezonu Barcelona’da kiralık geçiren 32 yaşındaki Ganalı yıldız, hem forvette hem 10 numarada hem de orta sahanın merkezinde görev yapabiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan Boateng’in Sassuolo ile 2021’e kadar kontratı bulunuyor.

Di Marzio da yazdı...

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, beşiktaş’ın boateng ile görüşmelere başladığını önceki gece duyururken, kulübe yakın kaynaklar da bu bilgiyi yalanlamış değil. Ancak Kartal’ın hala önceliği kagawa. Japon futbolcuda sıkıntı çıkarsa, Boateng için Çizme ekibine kiralama teklifi yapılacak.

Barça’ya veda etti

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Barcelona’nın Sassuolo’dan kiraladığı Boateng, İspanyol devine sosyal medya hesabından veda etti. “Kariyerimin en heyecanlı deneyimini yaşadım” diyerek söze başlayan 32 yaşındaki futbolcu, Barcelonalı taraftarları unutmayacağını belirtti.

Orhan Yıldırım