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Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

24 Temmuz 2022, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman’ın İspanya’da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

İSTANBUL, (DHA)


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