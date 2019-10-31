Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş, Karius’un Ocak ayında takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Alman kaleciyle yola devam edileceğini açıkladı.

31 Ekim 2019, Perşembe 20:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

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