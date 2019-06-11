Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimizin 24.05.2019 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Sn. Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmişti.

Yönetim Kurulumuzun bugün (11.06.2019) yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Fikret Orman, Başkan Vekilliğine Sn. Serdal Adalı seçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.