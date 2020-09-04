Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi. Atletico Madrid ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyahbeyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Çebi tarafından çok bulundu. Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.

ABOUBAKAR DA OLABİLİR

Bu arada yönetici Erdal Torunoğulları, "Listede Ze Luis, Cisse ve Aboubakar da var. Aboubakar için görüştük. Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Eğer anlaşırsak sağlık kontrolüne girecek. Diğer adaylar beklemede" ifadesini kullandı. (Sabah)