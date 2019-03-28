Başkan Fikret Orman’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği Uzakdoğu seyahatinde yapılan anlaşma ile, Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği dünyaca ünlü Japon yıldız Shinji Kagawa’nın formaları bundan böyle Uzakdoğu ülkelerinde resmen satışa sunulacak.

Japonya’nın eğlence, etkinlik ve online ticaret sektöründeki en güçlü şirketlerinden Amuse Co. ile yapılan partnerlik anlaşması ile şirketin online kanallarından bugünden itibaren Shinji Kagawa’nın Beşiktaş forması satışa sunuluyor. Bu anlaşma sayesinde Amuse, Beşiktaş resmi ürünlerinin ve Amuse tarafından dizayn edilecek ürünlerin satışını Japonya’da yapacak.

Ayrıca dünyanın elit spor kulüplerinin ve organizasyonlarının Asya pazarında tanınıp ticari faaliyetler yapmasına destek olan firma, sektör deneyimlerini paylaşarak Beşiktaş'ın bölgede daha tanınır olmasına ve ticari faydalar sağlamasına destek verecek.

Globalleşme projesinin Beşiktaş'ın en önemli önceliklerinden olduğunu belirten Başkan Fikret Orman, Amuse ile yapılan işbirliği ile ilgili olarak “Özellikle Asya ve Uzakdoğu pazarı, globalleşme projemizin en önemli odak noktası. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Amuse ile yaptığımız anlaşma kapsamında Beşiktaş forması giymiş Uzakdoğulu taraftarları da sokaklarda göreceğiz. Bu hem bizim için, hem de Türk sporu için bir gurur vesilesi” diye konuştu.