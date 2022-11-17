Süper Lig 'in 5. haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçı sonrasında bir taraftar sahaya girerek Cenk Tosun'a tekme atmış, siyah beyazlı takımın Brezilyalı futbolcusu takım arkadaşlarını korumak için taraftarı tutup kenara itmişti.

Josef de Souza'nın Porto Forması İle En İyi Anları

Bu olay sonrasında hakem Mete Kalkavan, Josef'e kırmızı kart göstermiş, hakemin notlarında olduğu için tecrübeli futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart görmesi nedeniyle 1 maç ceza vermiş, yapılan itirazlara rağmen Tahkim Kurulu'nda bu bir maç ceza onaylanmıştı.





Bu gelişmeler sonrasında Josef de Souza bir basın toplantısı düzenleyerek verilen kararı eleştirmiş ve sezon sonunda Türkiye'de ayrılacağını dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ HAMLE GELDİ

Yaşanan bu gelişmelere rağmen, siyah beyazlıların Josef de Souza ile ilgili planları olduğu öğrenildi. Özellikle takımın başına yeni gelen Şenol Güneş'in beğendiği oyuncular arasında yer alan Josef ile ilgili planları olduğunu ve onun takımda kalması gerektiğini yönetime iletmesi, başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı kolları sıvadı.

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33 yaşındaki futbolcu sezon başını yaşadığı sakatlık nedeniyle kaçırmış, bu sezon siyah beyazlı forma ile 8 karşılaşmada mücadele etmişti. Brezilyalı futbolcu takımın en çok süre alan oyuncuları arasında yer alıyor. Josef de Souza çıktığı 8 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş 'ta son dönemdeki etkisiz perfonmansı ile taraftarları şaşırtan Josef de Souza ile ilgili yönetimin önemli bir adım atacağı öğrenildi. Siyah- Beyazlı kurmayların Brezilyalı ön libero ile Antalya kampı öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve Sambacı'nın takımdaki geleceğinin belirleneceği belirtildi.





Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Josef'in yapılacak görüşmeden sonra takımda kalmak istemesi halinde ise sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak.