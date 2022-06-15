Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın devre arasında Belçika ekibi Standard Liege’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jason Muleka, yarım sezon oynadığı ligde büyük etki yapmıştı. 14 lig karşılaşmasında 12 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitimi sonrası Liege’ye geri döndü. Hücum hattında satrfor bölgesine ek olarak sol kanatta da forma giyebilen yetenekli futbolcu, Kara Kartal’ın radarına girdi.

Yönetim, Muleka’yı bonservisiyle transfer etmek için Standart Liege’yle pazarlıklara başladı. Teknik direktör Valerien Ismael’in onay verdiği başarılı futbolcu, Vodafone Park’ta Kasımpaşa’nın Beşiktaş ’ı 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gollük performans sergilemişti. 1,80’lik futbolcunun bonservisi için kulübünün 5 milyon Euro istediği konuşuluyor.





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