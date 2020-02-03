Beşiktaş’tan İstanbul’da zirve planı

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş’ta umutlar tekrar yeşerirken, Siyah-Beyazlı camia da şampiyonluk için tekrar kenetlendi.

Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden havaya giren Kara Kartal’da Sergen Yalçın ve öğrencileri, yeniden zirveye tutunmak adına planlarını hazırladı. Bir an önce puanları 3’er 3’er toplamak isteyen Beşiktaş, Süper Lig’de bundan sonraki süreçte oynayacağı ilk 3 maçından 9 puanla ayrılmak istiyor.

Önümüzdeki hafta Gaziantep’i sahasında ağırlayacak Siyah-Beyazlılar, ardından da Başakşehir deplasmanında boy gösterecek.

Hepsi çok kritik...

Antep’i devirip, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Başakşehir’i de yenmeyi hedefleyen Kartal, daha sonra da zirvede yarışındaki bir başka rakibi Trabzonspor’u taraftarı önünde konuk edecek.

Yalçın’ın takımı, üst üste İstanbul’da oynayacağı zorlu karşılaşmalardan galibiyetlerle ayrılıp, toplayacağı 9 puanla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor.

Orhan Yıldırım