Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Pınar Karşıyaka’ya deplasmanda 89-87 mağlup olduğu maçın ardından çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.

"Ekran başında ve salonda bulunan basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği bu kaliteli ve çekişmeli maçın ardından salonlarda görmek istemediğimiz ve sporun ruhuna hiç yakışmayan son derece üzücü olaylar meydana gelmiştir." ifadeleriyle başlayan açıklama şu şekilde devam etti:

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"Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü İnanç Koç’un kendisini tebrik etmek isteyen yardımcı antrenörümüz Aleix Duran’ın akreditasyon kartını koparmasına ve Duran’a fiziksel saldırıda bulunmasına büyük bir dehşet ve üzüntüyle tanık olduk. Kulübümüzde geçmişte sporcu olarak görev yapmış ve bulunduğu konum gereği sporseverlere örnek olması gereken İnanç Koç’u sergilemiş olduğu spor ahlakına yakışmayan fiilleri nedeniyle şiddetle kınıyor, gerekli cezayı alması için Türkiye Basketbol Federasyonunun ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz."