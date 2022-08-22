Beşiktaş 'ta, Karagümrük mücadelesinde farkı 3'e çıkartan golü Jackson Muleka kaydetti. Kasımpaşa'dan transfer edilen Kongolu forvet, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Arthur Masuaku pası veren isim olurken, bu sezon ilk asistini yapmış oldu.

Salih Uçan göz doldurdu

Kamp döneminde takımının en iyilerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu, orta alanda takım arkadaşlarını harika yönetti. Salih, 34'te N'Koudou'nun kaydettiği golün asistini yaptı. Yıldız oyuncu maçın ardından, "İsmael hocanın idmanları da çok sertti. İyi yedim idmanlarımı. Her yaz iyi çalışıyorum, bu yıl özel hocam da vardı. Kendime her zaman dikkat ediyordum, Ismael hocam da bana güvendi" diye konuştu.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-Beyazlılar'da sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal mücadelede yer almadı. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında olmayacak.