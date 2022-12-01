Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşecek. Siyah beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep edecek. İşte detaylar...





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EMİRHAN İLKHAN AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, kendi döneminde Emirhan İlkhan’a neden çok fazla forma şansı vermediğini açıkladı. Tivibuspor’da Metin Pekgüven’in sunduğu programda açıklama yapan Karaveli, “Emirhan’la hem antrenmanlarda hem dışarıda sürekli iletişim halindeydik. Ancak hem oyunu açısından hem de davranışlarında bazı sorunlar yaşamaya başladı. O kadar yukarıya taşınmıştı ki, genç bir oyuncunun bunu taşıması kolay değil” dedi.

MONTERO'YA SÜRPRİZ TEKLİF

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’a Montero için sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Montero’ya, La Liga ekiplerinden Elche talip oldu. İspanyol kulübü, Montero için takımın 33 yaşındaki 10 numarası Javier Pastore’yi teklif etti. Siyah-Beyazlılar’ın 10 numaraya ihtiyacı olsa da takasa sıcak bakması beklenmiyor. Pastore bu sezon Elche formasıyla sadece 1 karşılaşmada görev aldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek.

"FEDERASYON ÖDESİN"

Çebi açıklamasında; “8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!” dedi. Siyah beyazlılar bu sezon kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. (NTV Spor)

Beşiktaş'tan iki transfer hamlesi