Geçen sezonun sona ermesinin ardından Şenol Güneş’le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı getirmişti. Avcı’nın takımın sistemini değiştirip 4-1-4-1’e geçiş yapması sonrası takım, Avusturya kampında bekleneni verememişti.

Yeni sezon öncesinde yapılan çalışmalarda Eibar, Udinese ve Brescia’ya 2-0 kaybeden, Apollon Larisas’la da 0- 0 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, kampı gol atamadan tamamlamıştı. İstanbul’da oynanan son hazırlık karşılaşmasında da Panathinaikos karşısından 2-2’lik sonuçla ayrılan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk maçında Sivasspor’la oynanan maçta 3-0 yenilince moraller iyice bozulmuştu.

Lens de asist yaptı

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Süper Lig’de ikinci haftanın maçında Vodafone Park’ta Göztepe’yi pozitif futbolla 3-0’lık skorla devirince takımın havası adeta değişti.

Takımda performansı eleştirilen isimlerin başında gelen Caner Erkin, Göztepe karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyip farklı zaferin mimarı oldu. Hedefteki bir diğer isim Jeremain Lens ise Adem Ljajic’in attığı golün asistini yaptığı mücadelede genç golcü Güven Yalçın da rakip fileleri 1 kez sarstığı mücadeledeki oyunuyla alkış topladı.

Tüm olumlu gelişmelerle birlikte takımda bahar havası esmeye başladı.