Beşiktaş'tan ilaç gibi zafer
Golsüz geçen Avusturya kampının ardından sezonun ilk maçında Sivasspor’a yenilen Beşiktaş’ta bozulan moraller, Göztepe zaferiyle yerine geldi. Eleştiri oklarının hedefindeki Caner Erkin’in önderliğinde gelen galibiyet sonrasında takımda bahar havası esmeye başladı.
Geçen sezonun sona ermesinin ardından Şenol Güneş’le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı getirmişti. Avcı’nın takımın sistemini değiştirip 4-1-4-1’e geçiş yapması sonrası takım, Avusturya kampında bekleneni verememişti.
Yeni sezon öncesinde yapılan çalışmalarda Eibar, Udinese ve Brescia’ya 2-0 kaybeden, Apollon Larisas’la da 0- 0 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, kampı gol atamadan tamamlamıştı. İstanbul’da oynanan son hazırlık karşılaşmasında da Panathinaikos karşısından 2-2’lik sonuçla ayrılan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk maçında Sivasspor’la oynanan maçta 3-0 yenilince moraller iyice bozulmuştu.
Lens de asist yaptı
Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Süper Lig’de ikinci haftanın maçında Vodafone Park’ta Göztepe’yi pozitif futbolla 3-0’lık skorla devirince takımın havası adeta değişti.
Takımda performansı eleştirilen isimlerin başında gelen Caner Erkin, Göztepe karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyip farklı zaferin mimarı oldu. Hedefteki bir diğer isim Jeremain Lens ise Adem Ljajic’in attığı golün asistini yaptığı mücadelede genç golcü Güven Yalçın da rakip fileleri 1 kez sarstığı mücadeledeki oyunuyla alkış topladı.
Tüm olumlu gelişmelerle birlikte takımda bahar havası esmeye başladı.