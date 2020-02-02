Beşiktaş’tan hayata dönüş

Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş’ta Sergen Yalçın teknik direktörlük görevine gelmiş, camia ve taraftar tekrar havaya girmişti.

Beşiktaş için Karadeniz deplasmanında alınacak galibiyet çok değerliydi. İyi futboldan çok 3 puana odaklanan Siyah-Beyazlılar, zaman zaman sıkıntılar yaşasa da hedefine ulaştı, derin bir nefes aldı.

Çıktığı son 8 resmi maçın 7’sini kaybeden, ligin ikinci yarısında oynadığı Sivas ve Göztepe karşılaşmalarından puan çıkartamayan Kartal, Rize’de hayata döndü. Gökhan Gönül, attığı golle takımını zafere taşırken, Beşiktaş maç fazlası ile lider Sivas’la olan puan farkını 8’e indirdi.

Esas Beşiktaş haftaya

Şimdi gözler Gaziantep maçına çevrildi. Takımın Sergen hocayı iyice tanıması açısından önünde 1 haftalık bir süreç var. Başarılı teknik adam, bu süreçte istediği dokunuşları daha rahat yapabilecek.

Hedef, Vodafone Park’ta tıklım tıklım tribünler önünde çok daha iyi bir Beşiktaş izletmek.