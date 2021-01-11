Dün İssume Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, “Buraya yanan ciğerlerimize merhem olmaya geldik. Yardımlaşma kampanyası olsun, sivil toplum kuruluşuna düşen görev olsun, gerekli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından belirlenen alana 1903 fidan dikimi yapıldı. Hatay’ın Belen ilçesinde 9 Ekim 2020’de çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de etkili olan orman yangını 10 Ekim’de kontrol altına alınmıştı.