Beşiktaş , sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'a 5 milyon TL'lik yıllık ücret teklif etmişti. Ancak futbolcunun bu miktara olumlu yanıt vermemesi sonrasında kulüp, rakamı 6 milyon TL'ye çıkardı. 10 milyon TL talebinde bulunan 22 yaşındaki forvet oyuncusu ise gelen diğer teklifleri de değerlendirmeye aldı. Genç yıldızın geleceği ile ilgili planlamasını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Bu sezon 30 maçta Siyah-Beyazlı formayı giyen Güven, 6 gol 3 asistle oynadı.