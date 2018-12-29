29 Aralık Cumartesi son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki Beşiktaş kimi transfer edecek? Burak Yılmaz transferinin bittiğine dair iddialar var. Ara transfer döneminde bir çok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, takımın yükselen yaş ortalamasını düşürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sezon başında Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi isimleri kadrosuna katan ve sonradan oynamaya başlayan genç isimlerden verim alan siyah-beyazlılar, transfer politkasını bu yönde belirledi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ'I BİTİRDİ!

Beşiktaş, dün 5 saat süren pazarlık sonucunda Burak Yılmaz ve kulübünü ikna etti. Tecrübeli oyuncunun sezon sonuna dek alması gereken paranın 4’te 3’ünü Beşiktaş, kalanını da Trabzonspor ödeyecek. Taraflar yüzde 99 anlaşmaya varırken pazartesi imzaların atılması bekleniyor. Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş’a... Siyah beyazlılar Trabzonsporlu futbolcunun transferini bitirme aşamasına geldi. Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner dün saat 10.00’da bordo mavili kulübün yöneticileri ve Burak Yılmaz’ın menajerleri ile bir araya geldi.

Trabzonspor'dan alacaklarını istedi

Saat 15.00’e kadar süren toplantıda görüşmeler bir ara tıkanma noktasına geldiyse de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Burak, transferinin gerçekleşmesi için öncelikle Trabzonspor’da birikmiş 2 milyon Euro civarındaki alacaklarını ve burada aldığı yıllık 3 milyon 550 bin Euro’nun garanti edilmesini istedi.

Ücrette indirim yaptı!

Siyah beyazlılar, yıllık ücreti yüksek bulup olumsuz yanıt verdi. Burak talebinde diretince taraflar masadan kalkma noktasına gelse de ortak noktada buluşuldu. Siyah beyazlılar, yıllık ücreti yüksek bulup olumsuz yanıt verdi. Burak talebinde diretince taraflar masadan kalkma noktasına gelse de ortak noktada buluşuldu. Anlaşmaya varılan yeni rakamın 3 milyon Euro olduğu ileri sürüldü. Taraftarların bir iki gün içerisinde bir araya gelerek detayları görüşmesi ve transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.

SÜRPRİZ TRANSFER HAREKATI: SEMEDO!

Ara transferde kadrosunu bir stoperle güçlendirmesi beklenen Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Kara Kartal'ın Villarreal'in Huesca'da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcusu Ruben Semedo ile ilgilendiği öne sürüldü. Ekonomik problemlerden ötürü Pepe'yle yollarını ayıran Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

İspanyollar yazdı!

Ocak ayında kadrosunu bir stoperle güçlendirmesi beklenen Siyah Beyazlılar'ın Ruben Semedo ile ilgilendiği öne sürüldü. İspanya'da yayım yapan AS gazetesinde yer alan habere göre Kara Kartal, 24 yaşındaki Portekizli savunmacıyı transfer listesine aldı. Halihazırda La Liga ekiplerinden Huesca'da kiralık olarak forma giyen Semedo'nun bonservisi Villarreal'de bulunuyor. Gazete, Huesca kulübünün Semedo'nun performansından memnun kalmadığını ve bu nedenle oyuncuyu devre arasında Villarreal'e geri gönderme ihtimalinin bulunduğunu yazdı. Villarreal'in de Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakmasının Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği kaydedildi. Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Semedo'nun Villarreal ile 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ! SADIK BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ...

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir savunma oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Sadık Çiftpınar için hareket geçmişti. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuyla lig bitimi için ön anlaşma yapan Beşiktaş, Sadık için Fenerbahçe’nin de devreye girmesi sonrasında planını Ocak ayına çekmişti. Bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor’la pazarlıklara başlayan Kara Kartal, futbolcunun da Beşiktaş’ta ısrarcı olması sebebiyle düşük bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

İstikrarıyla alkış topluyor

Deneyimli savunmacının, Beşiktaş konusunda bu kadar ısrarcı olmasının sebebine FANATİK ulaştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, ortak dostlar aracılığıyla Sadık’a kendisini takımında görmek istediğini ilettiği ve bundan dolayı çok mutlu olan stoperin de kararını Beşiktaş’tan yana verdiği öğrenildi. 5 sezondur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık, bu dönemin ilk yarısında kulübünde 17 karşılaşmada görev yapmıştı. İstikrarlı form grafiğiyle alkış toplayan Sadık Çiftpınar, Süper Lig’in son dönemdeki en çok gelişme gösteren stoperleri arasında yer alıyor. (Gökmen Özcan)

BEŞİKTAŞ'TA PATO BOMBASI!

Ocak ayında forvet hattını baştan aşağı yenilemeyi planlayan Siyah-Beyazlılar; Cyle Larin ve Vagner Love’la yollarını ayırma kararı almıştı. Bu 2 ismin yeri için çalışmalarda bulunan Kara Kartal’ın, son olarak gündemine dünyaca ünlü bir yıldızın geldiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi’nin, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian forması giyen Alexandre Pato’yu hedefleri arasına eklediği bildirildi. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki futbolcuya olumlu karşılık veren Beşiktaş Yönetimi’nin, oyuncu cephesinden maliyet raporu istediği öğrenildi.

Kontratı devam ediyor

Tianjin Quanjian formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkıp 21 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcunun, kulübüyle gelecek yılın sonuna kadar kontratı bulunuyor. Yönetimin, yüksek maliyeti sebebiyle oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Avrupa’ya geri dönmeye sıcak bakan Pato’nun da kulüplerin anlaşması halinde Siyah-Beyazlılar’da görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Maaşında indirim...

Uzak Doğu temsilcisine 2017’nin Ocak ayında İspanya La Liga ekibi Villareal’den 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandre Pato, Tianjin Quanjian’a 6 milyon Euro karşılığında imza atmıştı. Tecrübeli oyuncunun, Avrupa’ya geri dönebilmek için maaşında ciddi bir indirime gitmeye de sıcak baktığı konuşuluyor. (Orhan Yıldırım)

BEŞİKTAŞ AJDIN HASIC'E İMZAYI ATTIRDI!

Beşiktaş, Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı. Birkaç gün içerisinde transferi resmen açıklanacak olan 17 yaşındaki genç hücum oyuncusu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Transferin perde arkası ise oldukça ilginç. İşte detaylar: Bosna Hersek Milli Takımı'nda U19 forması da giyen genç oyuncu, Dinamo Zagreb'in hatasıyla bedavaya Beşiktaş'a geldi. Hırvat kulübü, Hasic'in profesyonel sözleşmesini evrak eksikliği yüzünden bir gün geciktirdi. Bu boşlukta Beşiktaş devreye girdi ve Hasic'e imzayı attırdı. Hırvatların yaptığı hata siyah-beyazlılar için avantaj oldu ve Kartal geleceğin yıldız adayını kadrosuna kattı. (Sabah)

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF STOPER TRANSFERİ!

Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi anlamda rotasyona gidecek olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği üzerine stoper arayışlarını yoğunlaştırdı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın stoper mevkisi için ilk düşündüğü isim Milan'da forma giyen Cristian Zapata.

Zapata'nın sözleşmesi bitiyor!

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Kolombiyalı stoperin Milan'la sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona eriyor. Bu bakımdan Beşiktaş'a maliyeti oldukça sınırlı olacak. Siyah-Beyazlı kurmaylar da Milan'la temasa geçti.

2.5 yıllık sözleşme

Anlaşma sağlanırsa Zapata ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Pürüz çıkması durumunda ise Huesca'nın Portekizli stoperi Ruben Semedo ile temasa geçilecek.

Semedo bekliyor!

24 yaşında olan Semedo sözleşmesinin son senesini yaşıyor ve bonservisi Villarreal'de. Beşiktaş hem Huesca hem de Villarreal ile görüşmek zorunda. Ancak bonservis maliyeti 1.5 milyon Euro civarında. (Takvim)

İKİ SÜRPRİZ TRANSFER GELEBİLİR

Ara transfer döneminde bir çok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, takımın yükselen yaş ortalamasını düşürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sezon başında Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi isimleri kadrosuna katan ve sonradan oynamaya başlayan genç isimlerden verim alan siyah-beyazlılar, transfer politkasını bu yönde belirledi. Beşiktaş’ın bu çerçevede Uruguaylı iki genç oyuncu Bruno Mendez ve Santiago Bellini’yle ilgilendiği iddia edildi.

Yaş ortalaması bir hayli yükselen takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, devre arası için genç ve potansiyelli oyuncularla ilgileniyor. Siyah-beyazlılarda iki oyuncunun ismi ön plana çıkmış durumda. ELF Voetball’ da yer alan habere göre; Beşiktaş, Uruguay Ligi takımlarından Montevideo Wanderers formasını giyen 19 yaşındaki stoper Bruno Mendez ve 22 yaşındaki santrfor Santiago Bellini’yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde Beşiktaş’ın takımdan ayrılan Pepe ve satılması beklenen Love’ın yerini bu iki genç Uruguaylı oyuncuyla doldurmak istediği belirtilirken, Mendez ve Bellini’nin sözleşmelerinin bitmesine bir yıl kaldığına vurgu yapıldı.

Menajeri doğruladı!

Futbolcuların menajeri Yalçın Zöhre de ELF Voetball’ a yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın iki oyuncuyla ilgilendiğini doğrularken, Fransa ve Almanya’dan da teklifler aldıklarını söyledi.

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında oynayan Mendez, iki kez de Uruguay Milli Takımı’nda görev yaptı. 1.95’lik boyuyla dikkat çeken santrfor Bellini ise bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda bir süre önce karşılıklı anlaşarak ayrılan Pepe’nin ardından Hırvat stoper Vida’nın da satılmasının gündeme gelmesi, stoper transferi konusunda harekete geçirdi. Montevideo Wanderers yetkilileriyle bir görüşme yapacak olan Beşiktaş yönetimi genç stoper Mendez için teklifini sunacak.

Öte yandan forvet oyuncusu Vagnet Love için de Brezilya ekibi Corinthians ile el sıkışan Beşiktaş, Larin’i de kiraya verip yerine 22 yaşındaki Bellini’yi transfer etmeye çalışacak. (Yeni Şafak)

TOSIC GERİ DÖNÜYOR!

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında birçok isim geçiyor. Sezon başında Çin'e giden Dusko Tosic de geri dönmesi muhtemel isimlerden biri.

Guangzhou forması giyen Tosic'in, Beşiktaş'ı yakından tanıması uyum problemini kolay aşmasını da sağlayacak. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor.

Dusko Tosic geçen sezon Çin Ligi'nde 13 karşılaşmada forma giydi ve 1 de gol attı. (Akşam)







































































