Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş transferde düğmeye bastı. Siyah-Beyazlı takım Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Erdal Torunoğulları ilgileniyor

Geçen sezon Kocaelispor'da forma giydiği dönemde de Beşiktaş golcü oyuncuyla ilgilenmiş ancak oyuncu ve kulübünün tercihi Antalyaspor olmuştu. Siyah-Beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın bu tranfserle bizzat ilgilendiği ve bu tranfser döneminde bitirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

İlk sezonunda şov yaptı

Antalyaspor formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 19 yaşındaki golcü oyucu 8 gol atma başarısı gösterdi. Gökdeniz Bayrakdar'ın kulübü Antalyaspor ile 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ömer Necati Albayrak