Beşiktaş devrenin son maçında deplasmanda Konyaspor 'u Josef'in son dakikada gelen golüyle 2-1 mağlup etmiş ve zirve yarışında arka arkaya üçüncü galibiyetini almıştı. 12 Ocak'ta açılan transfer dönemiyle de takımı güçlendirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş Yönetimi, orta sahaya en az bir takviye yapmayı planlıyor. Kartal'ın listesine aldığı son oyuncu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

BARİNOV'DAN KÖTÜ HABER

Kartal, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitri Barinov'u kadrosuna katmak istiyordu. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı resmi teklif ortaya çıktı. Rus basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar Barinov için 1.2 milyon Euro teklif yaptı. Ancak Lokomotiv Moskova'nın Barinov için sözleşmesinde yazan 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini istediği kaydedildi. Beşiktaş'ın teklifini 3 milyon Euro'ya kadar çıkarabileceği ancak Moskova'nın 15 milyon Euro'da ısrarcı olduğu belirtildi. Haberde iki kulübün anlaşmasının uzak gözüktüğü de belirtildi.

MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLADI

Savunmaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, kariyerine Rusya'nın Rostov takımında devam eden, Boşnak oyuncu Dennis Hadzikadunic'i takip ediyor. Oyuncunun menajeri Walid Fouar, Rus RB Sport'a yaptığı açıklamada, oyuncuyu isteyen kulüplerin arasında siyah-beyazlıların da olduğunu ifade etti. Faour ayrıca, 24 yaşındaki oyuncuyu Schalke 04, Feyenoord ve Juventus'un da izlediğini aktardı.

AL-AHLY, JACKSON MULEKA'NIN PEŞİNDE

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası hücum hattında eksilen Beşiktaş'ta Jakcson Muleka'nın da Al-Ahly'ye transfer olacağı ifade edilmişti. Al-Ahly Kulübü'nün Demokratik Kongolu forvetin transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Mısır kulübünden Jackson Muleka transferi için resmi açıklama geldi. Al-Ahly Futbol Şirketi Başkanı Adly Al-Qai, Beşiktaş'ta forma giyen Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı.

YENİ ADAY KABA

TRT Spor'un haberine göre; orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Muhammed Kaba'yı listesine aldı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. 21 yaşındaki futbolcu, altyapı eğitimini de Valenciennes'da almıştı. Kaba, son olarak Dijon karşısında forma giydi ve takımının tek golünün asistini yaptı.