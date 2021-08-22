Beşiktaş , Gaziantep FK maçında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'ya geçmiş olsun dileklerini ileten kulüplere teşekkür etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in ikinci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında rahatsızlanan, ilk müdahalesi sağlık ekibimiz tarafından yapıldıktan sonra bilinci açık bir şekilde ambulansla Gaziantep’teki bir hastaneye sevk edilen futbolcumuz Fabrice Nsakala’nın sağlığı iyi durumdadır. Nsakala’nın tetkik ve muayenesine gözlem altında tutulduğu hastanede devam edilmektedir.

Beşiktaş JK olarak; futbolcumuz Fabrice Nsakala’ya geçmiş olsun dileklerini ileten; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’na, Türkiye Futbol Federasyonu’na, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, Galatasaray Spor Kulübü’ne, Trabzonspor Kulübü’ne, Gaziantep Futbol Kulübü’ne, İstanbul Başakşehir Kulübü’ne, Sivasspor Kulübü’ne, Göztepe Spor Kulübü’ne, Giresunspor Kulübü’ne, Çaykur Rizespor Kulübü’ne, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne, Antalyaspor Kulübü'ne ve Türk futbolunun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz.