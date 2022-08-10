Turkcell Kadınlar Süper Ligi ekibi Beşiktaş 'tan ayrılan Berna Yeniçeri'nin yeni adresi belli oldu.

Galatasaray , Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren sağ bek pozisyonunda görev yapan milli futbolcu Berna Yeniçeri ile mukavele imzaladı.

Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kulübümüz, sağ bek pozisyonunda görev yapan milli futbolcu Berna Yeniçeri ile sözleşme imzalamıştır.

Berna Yeniçeri kimdir?

Berna Yeniçeri, 26 Ocak 1996 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Kadınlar 1. Ligi kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde defans olarak görev yapan Türk kadın millî futbolcu, takımdan ayrıldığını açıkladı. Yeniçeri, Karadeniz Ereğlispor'da çıktığı 198 karşılamda 17 gol atma başarısı gösterdi. Türkiye U-17'de 67 karşılaşmada 1 gol atarken Türkiye U-19'da ise 16 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki Yeniçeri, Türkiye A Milli Takımda ise 3 maçta 1 gol attı.

Yeniçeri, Türkiye 17 yaş altı kadın millî futbol takımındaki ilk maçına 28 Ağustos 2012 tarihinde 2013 UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri'ndeki Galler karşısında çıktı. Aynı turnuvada Norveç ve Letonya maçlarına çıktı. 21 Eylül 2013 tarihinde Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımı adına 2014 UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Şampiyonası Birinci eleme turu'ndaki Belçika maçına çıktı. Türkiye kadın millî futbol takımındaki ilk maçı 2 Eylül 2013 tarihinde Yunanistan ile yaptığı hazırlık maçı oldu. Ayrıca o maçta ilk golünü de attı.