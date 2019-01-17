Beşiktaş'ın 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a gönderdiği Ryan Babel, Hollanda basınına verdiği röportajda transfer sürecine ilişkin flaş itiraflarda bulundu.

32 yaşındaki yıldız isim, ülkesinde yayım yapan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada Fulham'a 6 aylığına giderek Hollanda Milli Takımı'nda oynama şansını sürdürdüğünü ifade etti.

"Çok daha yüksek teklifler vardı"

"Menajerim Winnie Haatrecht'e uzak ülkelerinden çok daha yüksek teklifler gelmişti." diyen Babel, buna rağmen menajeri ve babasıyla konuşarak üst seviye bir ligde oynamaya karar verdiklerini söyledi.

Ronald Koeman'a güvendiğini ve kendisini Uluslar Ligi maçlarında oynatacağını umduğunu ifade eden yıldız isim, "Yeniden Premier Lig'in bir parçası olmak güzel. Şu anda benim için en büyük meydan okuma, Fulham'ı en üst seviyede tutmak." dedi.

"Bir haftada bitti"

Transfer sürecinin yalnızca 1 hafta sürdüğünü söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çabuk karar verdim çünkü Beşiktaş ve Fulham, hızlı bir şekilde anlaşma sağladı." şeklinde konuştu.

Yaşı itibarı ile futbol kariyerinin son dönemlerine girdiğini hatırlatan sol kanat oyuncusu, "Önümdeki yılları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu, benim kariyerimle alakalı bir seçim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler