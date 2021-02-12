Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçta genç savunmacı Montero sakatlanarak sedyeyle saha kenarına gelmişti. Siyeah Beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tepit edildiğini açıkladı. Montero'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İşte Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero’nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir.

Montero’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.







