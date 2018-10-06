Birçok kulübün ödeme sıkıntısı yaşadığı dönemde elini cebine atan Beşiktaş, 97 milyon liralık bir kaynak buldu, personele olan borcu kapadı. Böylece UEFA’nın yakından takip ettiği Finansal Fair Play konusunda da sıkıntı yaşamadı.

Beşiktaş Yönetimi üzerine düşeni yerine getirdi, takıma rahat nefes aldırdı. Siyah-beyazlılar, 97 milyon liralık bir ödeme yaparak eylül ayı sonuna kadar olan tüm mali yükümlülüğünü yerine getirdi.

Yeni sezonda Avrupa ve ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda bir yol haritası belirleyen Beşiktaş Yönetimi, UEFA’ya karşı olan sözlerini de bu şekilde tutmuş oluyor. Finansal Fair Play ile ilgili yapılan eylül incelemesinden geçebilme adına ağustos ve eylül maaşlarını ödeyen yönetim, bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirmiş oldu.

TEDBİRLER SÜRECEK

Toplamda 97 milyon lira ödeyerek, böylesine kur dalgalanmasının yaşandığı bir ortamda önemli bir sorunu çözmüş olan Beşiktaş Yönetimi, sonraki aylarda da mümkün olabildiği kadar sıkıntı yaşanmaması için, şimdiden ekonomik tedbirler almaya çalışacak. Birçok kulübün ödeme sıkıntısı yaşadığı bir dönemde alacakların tamamını hesaplarında gören ve bunun sevincini yaşayan Beşiktaşlı futbolcular da, kulübün yasal sınırlar içerisinde gecikmesini de olağan karşılıyor.

Oyuncu transferleri, sponsorluk ve kredi anlaşmalarıyla, ekonomik çarkı çevirmeye çalışan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, tüm alacakların ödenmesinden sonra yakın zamanda takımla bir araya gelerek, toplantı yapacağı öğrenildi. Yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Orman’ın, futbolculardan ise saha içerisinde daha fazla özveri isteyeceği belirtildi.

Kaynak: Skorer