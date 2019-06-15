Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Schürrle'ye resmi teklif yapıldı
Yöneticiler, sezonu Fulham’da kiralık geçiren Alman kanat oyuncusunun menajeri ile görüşme yaptı... Schürrle’ye 2.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, Dortmund’la da kiralama formülünü masaya yatıracak.
İlk olarak hücum bölgesini takviye etmek için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi... Siyah- Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın çok istediği Andre Schürrle için atağa kalktı. Yönetim, Alman yıldızın menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptı.
DORTMUND'LA DA GÖRÜŞÜLECEK
Alınan bilgilere göre Beşiktaş, sezonu Fulham'da kiralık geçiren 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 2.5 milyon Euro teklif etti. Yönetim Dortmund kulübüyle de masaya oturacak.
YENİ SEZON PLANLARINDA YOK
Beşiktaş Alman kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Dortmund'un yeni sezonda da Schürrle'yi kadroda düşünmediği belirtiliyor.
Kaynak: Takvim