İlk olarak hücum bölgesini takviye etmek için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi... Siyah- Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın çok istediği Andre Schürrle için atağa kalktı. Yönetim, Alman yıldızın menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptı.

DORTMUND'LA DA GÖRÜŞÜLECEK

Alınan bilgilere göre Beşiktaş, sezonu Fulham'da kiralık geçiren 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 2.5 milyon Euro teklif etti. Yönetim Dortmund kulübüyle de masaya oturacak.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Beşiktaş Alman kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Dortmund'un yeni sezonda da Schürrle'yi kadroda düşünmediği belirtiliyor.

Kaynak: Takvim