Valerien Ismael'in ardından takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'le sezona devam edecek olan Beşiktaş , Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta seyircisi önünde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması sonrasında Dünya Kupası arasına girecek. Bu süreci iyi değerlendirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca devre arasında takıma yapılacak takviyeleri de yönetime iletiyor.

Takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı yönetiminde gerçekleştirilen transferler için çalışmalara başlanırken, Şenol Güneş'in istediği isimlerden birisi daha netlik kazandı.





TRABZONSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transfer döneminde kanat transferi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar gündemine Trabzonspor 'un eski yıldızı Anthony Wakaeme'yi aldı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha 'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş alan yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.





ARABİSTAN'DA MUTLU DEĞİL

Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Tecrübeli futbolcunun yeni macerası olan Al Fayha'da mutlu olmadığı bu nedenle siyah beyazlı kulübün teklifini değerlendirmeye alacağı gelen bilgiler arasında... (Takvim)



