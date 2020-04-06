Siyah-Beyazlı formayla 2016-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Anderson Talisca, 2 dönemlik kiralık kontratının sona ermesinin ardından takımı Benfica’ya dönüp ardından Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’ye transfer olmuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle Çin’den ayrılıp Beşiktaş’ın gündemine geldiği iddia edilen Brezilyalı hücumcuyla ilgili olarak yönetimden açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bizim artık ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok” dedi.