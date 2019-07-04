Kumpas soruşturmalarında bazı isimlerin verdiği ifadelerde adı geçen Ak için taraftarlar, "Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz" diye bildiri yayınlamışlardı.
Ak'ın, Avcı ile beraber kulübede olmayacağı ve tribünde oturacağı kaydedildi. (Sabah)
Kumpas soruşturmalarında bazı isimlerin verdiği ifadelerde adı geçen Ak için taraftarlar, "Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz" diye bildiri yayınlamışlardı.
Ak'ın, Avcı ile beraber kulübede olmayacağı ve tribünde oturacağı kaydedildi. (Sabah)
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