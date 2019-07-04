Beşiktaş'tan flaş Orhan Ak kararı

Taraftarın tepki gösterdiği Orhan Ak'ın kulübede olmayacağı öğrenildi.

04 Temmuz 2019, Perşembe 09:03
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Beşiktaş'tan flaş Orhan Ak kararı

Kumpas soruşturmalarında bazı isimlerin verdiği ifadelerde adı geçen Ak için taraftarlar, "Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz" diye bildiri yayınlamışlardı. 

Ak'ın, Avcı ile beraber kulübede olmayacağı ve tribünde oturacağı kaydedildi. (Sabah)

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