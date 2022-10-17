Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

İSTİFA VE SERGEN YALÇIN SESLERİ

Mücadelenin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Fransız Teknik Direktör Ismael'i istifaya çağırdı ve eski Teknik Direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.









SOSYAL MEDYADA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Maçın sonunda sosyal medyada da Ismael'e büyük tepki vardı. Oynatılan futboldan memnun olmayan taraftarlar 2 şampiyonluk yaşadıkları ve şu an boşta olan Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi gerektiğini savundu.

DEVAM KARARI ÇIKTI

Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.









ÇEBİ 'ISMAEL GÖREVDE KALACAK' DEMİŞTİ

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael’e olan güvenini dile getirerek, “Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok.” ifadelerini kullanmıştı.

10 maçta 19 puan

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael’in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig ’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. (NTV Spor)







