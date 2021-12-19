Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus'la ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle;

Maçı yönetmedi, idare etti

Güzel bir derbi oynandı. Maçın başından sonuna kadar hakim olduğumuz, iyi oynadığımız bir maç oldu. Bununla birlikte hakem hatalarının da damga vurduğu bir maç oldu. Pozitif futbol oynamaya çalışırken, geçen sene itibarıyla emekli olacağını düşündüğümüz Fırat hoca maçı yönetmedi, idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.

Hakemin etki ettiği bir maç

Penaltı pozisyonunda zaten sene başından beri tartışılan el pozisyonu… Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonrasında yine kendi bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Geri dönüp ortak olduğumuz, hakemin de hatalarıyla, vermediği kararlarla etki ettiği bir maç oldu.

Szalai’ye verilmeyen 4-5 sarı kart...

Özellikle vermediği sarı kartlarla. Attila, Crespo… Belki Mesut Özil’e verilmeyen direkt kırmızı kartı. Szalai’ye verilmeyen 4-5 belki 6 sarı kartı, Crespo’nun aynı şekilde. İsim isim belirtmediğimizde tekrarlanma durumu oluyor. Sene başından beri yaşanan hakem hataları nedeniyle yaşanan puan kayıplarına, Fırat hocanın yönetimi damga vurdu. VAR’da da bizim üstümüzde de denenmeye alışılmış yeni bir şey, genç bir hakem vardı. Onun da müdahale etmesi gereken pozisyonlar var.

Bu takım, düştüğü yerden kalkacak

Birçok konuda geldik ve tepki koyduk. Başkanımız da çok ağır tepki koydu. Başkanımız, cezasından dolayı gelemedi. Ben de zaman zaman PFDK’ya sevk ediliyorum. Başkanımızı susturdular, bizi susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını kimse susturamaz. Bu takım, düştüğü yerden kalkacak bir takım. İnşallah istediğimiz yere geleceğiz.