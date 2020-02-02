Feyenoord'un Emmen'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve 3. dakikada takımını öne geçiren golü atan Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan, Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirtirken şu sözleri kullandı;

''Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra doğum gününde ilk kez onunla birlikte oldum. Bunu söylemeliyim ki sabah anneme kahvaltı hazırladım. Yani buradaki hayatım çok güzel başladı. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahatlamış hissediyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı çok özlemişim.'' (Spor Arena)