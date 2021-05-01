Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor’u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 81’e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e, Galatasaray’la ise 9’a yükseltti. Kara Kartal, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş’ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.

Beşiktaş’tan gol rekoru

Hatayspor karşısında ilk yarıya 5 gol sığdıran Beşiktaş, aynı zamanda bir ilke imza attı. Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor’u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, Hatayspor karşısında gol rekoru kırdı.

Beşiktaş en son 7 golü 2018-2019 sezonunda atmıştı. Siyah-beyazlı ekip o maçta yine Çaykur Rizespor’u deplasmanda 7-2 yenmişti.

Larin ikinci kez bir maçta 4 gol kaydetti

Beşiktaş’ın golcü isimlerinden Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçında düğümü çözen isim oldu. 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynayan Larin, 4 haftalık aranın ardından gol sevincini 4 golle yaşadı. Attığı gollerle gol sayısını 19’a yükselten Larin, 15 golü bulunan Vincent Aboubakar’ı geride bırakarak siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi oldu. Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğü ile sona eren Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti.

Larin son golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kaydetmişti.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ta ilk golünü attı

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü attı. Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın’ın 17 maçta görev verdiği 19 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 44. dakikasında profesyonel kariyerinin ilk golüyle tanıştı.

Mücadelenin 43. dakikasında sakatlık geçiren N’Koudou’nun yerine oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra siyah-beyazlı ekibin 5. golünü attı. (AA)