Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş , Vodafone Park'ta bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Saat 20:00'de oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşma öncesinde siyah beyazlılar, stada gelecek olan taraftarları için uyarılarda bulundu. Bu arada alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarları deplasman tribününe alınmayacak. Deplasman tribününe giremeyecek olan taraftarların yerine Beşiktaşlı futbolseverler bu bölümde yer alacak.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama:

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında saat 20.00’de Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe maçı için Vodafone Park’a gelecek taraftarlarımızın yoğunluktan etkilenmemeleri amacıyla stadyum kapıları saat 16.00’da açılacaktır.

Taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.