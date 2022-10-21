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Beşiktaş'tan Fanatik Sports & Business Summit paylaşımı

Bu yıl 4. kez gerçekleştirilen Fanatik Sports & Business Summit 2022 organizasyonuna Beşiktaş'tan yönetici ve sporcular da katılırken Siyah-Beyazlılar, organizasyona ilişkin resmi sitesi üzerinden bir paylaşım yaptı.

21 Ekim 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Fanatik Sports & Business Summit paylaşımı

Bu yıl 4. kez gerçekleştirilen Fanatik Sports & Business Summit 2022 organizasyonu sonrasında Beşiktaş resmi site üzerinden bir paylaşım yaptı.

Siyah-Beyazlılar, düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya, Futbol Altyapı ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın kaptanlarından Didem Karagenç, Maslak Goodspaces’da gerçekleştirilen Fanatik Sports&Business Summit 2022 etkinliğine katıldılar. Beşiktaş Vodafone Takımımızın kaptanlarından Didem Karagenç, etkinliğin “Kadın Futbol” başlıklı oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında kadın futbolunun ülkemizdeki durumu ve geleceği hakkındaki düşüncelerini katılımcılarla paylaştı."

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