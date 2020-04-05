Beşiktaş'tan esprili paylaşım: #EvdeKal Kartal Kayra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağını 20 yaş ve altına da getirmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'tan esprili paylaşım geldi.

05 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan esprili paylaşım: #EvdeKal Kartal Kayra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle alınan yeni tedbirleri açıklarken, “Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Beşiktaş Kulübü, 4 Kasım 2000 doğumlu futbolcusu Kayra Kartal Yılmaz hakkında ‘sokağa çıkma yasağı’na gönderme yaparak esprili bir paylaşımda bulundu. Resmi hesaplardan yapılan paylaşımda, “Evde kal Kayra” ifadeleri kullanıldı.

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