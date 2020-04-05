Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle alınan yeni tedbirleri açıklarken, “Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Beşiktaş Kulübü, 4 Kasım 2000 doğumlu futbolcusu Kayra Kartal Yılmaz hakkında ‘sokağa çıkma yasağı’na gönderme yaparak esprili bir paylaşımda bulundu. Resmi hesaplardan yapılan paylaşımda, “Evde kal Kayra” ifadeleri kullanıldı.