Beşiktaş'ın yeni durağı ise, farklı espor dallarında sadece geleneksel spor kulüplerinin espor takımlarının mücadele edeceği ilk espor ligi olan LPE oluyor. Kulübün LPE'de yer alacak ilk takımı ise mobil oyun dünyasının en büyüklerinden Clash Royale olacak.

Takımın yöneticileri, “Beşiktaş 105 yıllık bir kulüp olmasına rağmen vizyonunu gelişen çağda tutmayı başarmış bir yapı ve espor yatırımları da bunun bir göstergesi. LPE'nin esporu geleneksel oyunlar düzeyinde ele alan vizyonundan etkilenerek bu ligde yer almaya karar verdik. Beşiktaş'ın tüm spor dallarında sahip olduğu eşsiz tecrübe ve esporda başarmak istediklerini düşündüğümüzde, LPE'de yer almak kaçınılmaz bir tercihti" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş, LPE 1. Sezon'da Clash Royale gibi mobil bir oyunda mücadele ederek yeni bir tarih yazmak istiyor. Neredeyse evrensel bir hale gelen akıllı telefon kullanımı ile 50 milyar dolara ulaşan ve büyümesini sürdüren mobil oyun sektörüne dikkat çeken takım yöneticileri, “128 milyon insan her gün Clash Royale oynuyor. Oyunun büyümeye çok daha açık olduğunu, daha fazla gelir ve oyuncu elde edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğlenceli, çok vakit almayan ve oynaması kolay bir oyun. Clash Royale'in kendini kanıtladığını düşünüyor ve ekosistemine faydalı olmayı umuyoruz," açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın LPE 1. Sezon'daki rakipleri Villareal ve Tokyo Verdy ile Ocak ayındaki kura öncesinde açıklanacak dünyanın farklı yerlerinden diğer spor kulüpleri olacak.